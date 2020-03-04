İngiltere'de korona virüsü vaka sayısı 85'e yükseldi

04.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:40

İngiltere'de 34 kişide daha korona virüsününü tespit edilmesinin ardından, ülkedeki vak'a sayısı 85'e yükseldi.

Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vak'a sayısının 85'e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan dünya genelindeki korona virüsü toplam vak'a sayısı 94 bin 335'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA