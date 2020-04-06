İngiltere'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 5 bini aştı
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İngiltere'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 5 bini aştı

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 439 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 373'e yükseldi.

06.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:44
İngiltere'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 5 bini aştı

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 439 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 373'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 439 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 5 bin 373'e ulaştığı bildirildi. 35 ve 106 yaş aralığında hayatını kaybeden kişilerin 15'i dışında tamamının sağlık sorunu olduğu belirtilirken, ölümlerin çoğunun 129 kişi ile Londra'da olduğu açıklandı. Ülke genelinde 3 bin 802 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının da 51 bin 608'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede ayrıca günlük ölü sayısında üst üste ikinci kez düşüş yaşandı. Bugün 439 kişi hayatını kaybederken, dün 621, Cumartesi günü ise 708 kişi hayatını kaybetmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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