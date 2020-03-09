İngiltere'de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3'e yükseldi
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İngiltere, Güncel

İngiltere'de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3'e yükseldi

İngiltere Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

09.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
İngiltere'de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3'e yükseldi

İngiltere Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.


İngiltere Sağlık Birimi Başkanı Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, ülkede Korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Whitty açıklamasında, "Alınan bilgilere göre korona virüsü sebebiyle İngiltere'de hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükselmiştir. Özel hayatın ve aile fertlerinin almış olduğu karar neticesinden hayatını kaybeden hastamızın ismini açıklayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Whitty, hayatını kaybeden üçüncü kişinin; 60 yaş üstünde bir erkek olduğunu, Kuzey Manchester Genel Cerrahi hastanesinde tedavi gördüğünü ve virüsün yaygın olduğu bir ülkeye tatil için gittiğini tespit ettiklerini de belirtti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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