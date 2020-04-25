İngiltere'de korona virüsten ölümler 20 bini aştı İngiltere'de son 24 saatte 813 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 319'a ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 813 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 319'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 bine yakın kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte korona virüs nedeniyle 813 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 20 bin 319'a yükseldiği duyuruldu. Ülkede 4 bin 913 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 148 bin 377'ye çıktığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA