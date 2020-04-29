- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm- Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda...
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- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm- Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda...

- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda geçti İngiltere'de yeni tip korona virüs nedeniyle 4 bin 419 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı.

- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm- Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda...
29.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:55

- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm

Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda geçti

LONDRA - İngiltere'de yeni tip korona virüs nedeniyle 4 bin 419 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de hükümetin bakım evlerinde ve hastane dışında gerçekleşen ölümleri ilk kez bilançoya dahil etmeye başlamasının ardından ülke genelinde korona virüsten can kaybı 4 bin 419 artarak 26 bin 97'ye yükseldi. İngiliz hükümeti daha önce sadece korona virüs için pozitif test ettikten sonra hastanelerde gerçekleşen ölümleri kayıtlara geçirirken bugün bakım evleri de dahil 4 bin 419 ölümün kayıtlara geçtiğini belirtti. Böylelikle ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97 olarak açıklandı.

Yaşlı bakım evlerinde 3 bin 811 ölüm

Dışişleri Bakanı Dominic Raab gerçekleştirilen basın toplantısında, hükümetin korona virüs nedeniyle kaydettiği ölümlerin sadece hastanelerden gelen sonuçları değil, tüm ortamlardan gelen sonuçları yansıttığını açıkladı. Raab, İngiltere genelinde toplam 818 bin 539 test yapıldığını belirtirken toplam vaka sayısının 165 bin 221'e yükseldiğini ifade etti. Raab, "Bugüne kadar yeni verilerle beraber 3 bin 811 ölüm daha kaydedildi" diyerek korona virüs ölümleri için güncellenen verinin 2 Mart-28 Nisan arasında gerçekleşen ölümleri içerdiğini ve bu nedenle verilerin "ani bir dalgalanmayı" temsil etmediğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Raab, virüsün zirve yapma riskinin atlatılmadığını belirterek sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da yeni raporlama yönteminin salgının başlamasından bu yana verilere ek olarak 3 bin 811 ölüm meydana getirdiğini doğruladı.

- İngiltere'de korona virüsten 4 bin 419 ölüm- Hastane dışında gerçekleşen ölümler ilk kez kayda...

Kaynak: İHA

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