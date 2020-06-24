İngiltere'de korona virüse karşı yeni aşı denemesi başladı
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İngiltere'de korona virüse karşı yeni aşı denemesi başladı

İngiltere'de Imperial College London Üniversitesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

İngiltere'de korona virüse karşı yeni aşı denemesi başladı
24.06.2020 23:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:35

İngiltere'de Imperial College London Üniversitesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısına yönelik çalışmalar sürüyor. Imperial College London Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının 1. aşama klinik denemelerinin başladığı duyuruldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, deneme aşamasındaki aşının Londra'daki bir sağlık merkezinde ilk kez bir insan üzerinde düşük dozda uygulandığı bildirildi. Açıklamada, deneğe 4 hafta sonra ikinci dozun uygulanacağı ifade edilirken, aşının ilk aşamada 15 gönüllü üzerinde düşük dozda test edileceği aktarıldı. Denemeleri devam eden aşının 1. ve 2. aşamalarında toplam 300 sağlıklı birey üzerinde test edilmesi planlanıyor. Denemelerin başarılı olması halinde 3. aşamada gönüllü sayısının 6 bine çıkarılacağı belirtildi.

Klinik deneme öncesi güvenlik testlerinde ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuç veren aşı çalışması için İngiltere hükümeti 41 milyon sterlin ayırırken, hayır kuruluşları ve bağışçılar ise 5 milyon sterlin bütçe sağladı. Aşı denemelerine katılan ilk gönüllülerden biri yaptığı açıklamada, "Bir aşı olana kadar işlerin normale dönmesinin muhtemel olmadığını anladım. Bu nedenle bu ilerlemenin bir parçası olmak istedim" diye konuştu.

Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşının, çivi proteinini vücutta sentetik olarak çoğaltarak virüse karşı bağışıklık tepkisi uyandırması amaçlanıyor. Imperial College Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Robin Shattock, "Hem aşının güvenliğini hem de Covid-19'a karşı etkili bir tepki gösterme yeteneğini değerlendirebilmemiz için araştırmalarda hızlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Denemelerin sorunsuz ilerlemesi halinde aşının gelecek yıla hazır olması ve yurt dışına dağıtılması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda korona virüse karşı Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşının İngiltere'de başlayan 2. ve 3. aşama klinik denemelerinin genişletilerek Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık merkezlerinde yürütüldüğü belirtildi. Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşının Sao Paulo kentinde 2 bin sağlık çalışanı, Rio de Janeiro kentinde ise bin gönüllü üzerinde test ediliyor. İngiltere'de 4 bin gönüllünün dahil olduğu aşı denemelerine 10 bin gönüllünün katılması amaçlanıyor. Denemelerin sorunsuz ilerlemesi halinde aşının bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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