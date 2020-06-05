İngiltere'de korona virüse bağlı can kayıpları 40 bini aştı
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İngiltere'de korona virüse bağlı can kayıpları 40 bini aştı

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 kişi artarak, 40 bin 261'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüse bağlı can kayıpları 40 bini aştı
05.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:30

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 kişi artarak, 40 bin 261'e ulaştı.

Korona virüs salgını nedeni ile İngiltere'de can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 357 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, korona virüse bağlı toplam can kaybının ise 40 bin 261'e yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 650 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısının 283 bin 311'e ulaştığını belirtti. Bakanlık, ayrıca son 24 saatte 207 bin 231 adet korona virüs testi yapıldığını açıklarken, toplam test sayısının 5 milyondan fazla olduğunu aktardı.

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'nin yaşlı nüfusunun Covid-19'dan en fazla etkilenen kesim olduğu ifade edildi. ONS, 80 yaş ve üstündeki vatandaşların 40 yaş altındaki vatandaşlara kıyasla ölüm oranının 70 kat daha fazla olduğunu açıkladı. ONS, etnik topluluklar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda ise beyaz İngilizlerin Covid-19'dan siyahi İngilizlere göre ölüm oranının daha düşük olduğunu dile getirdi.

İngiltere'de 1 Haziran'dan bu yana can kayıplarında istikrarlı bir düşüş görülmediği dikkat çekiyor. Son 5 günlük süreçte 24 saat içinde ortalama bin 570 ile bin 870 yeni vaka sayısı tespit edildi. İngiltere, ABD'den sonra korona virüs nedeni ile dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

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