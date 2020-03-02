İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 40'a yükseldi

02.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:08

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 40'a yükselirken, Başbakan Boris Johnson korona virüsü eylem planının yarın yayınlanacağını duyurdu.



Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya ülkelerine hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs teşhir edilen 4 kişiyle beraber, ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu sabah başkent Londra'da bulunan Downing Street'te acil bir Cobra komitesine başkanlık etti. Johnson korona virüsünü, "Daha önemli hale gelmesi muhtemel bir sorun" olarak nitelerken, ülkenin virüse karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı ve insanların gündelik işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Başbakan Johnson aynı zamanda korona virüsü ile başa çıkmak için tasarlanan eylem planının kabul edildiğini ve yarın yayınlanacağını da bildirdi.



Dünya genelinde 89 binin üzerinde onaylanmış vaka bildirilirken ölüm sayısı ise 3 binin üzerinde kaydedildi. - LONDRA

Kaynak: İHA