İngiltere'de korona virüs tedavisi için geliştirilen ilacın denemelerine başlandı
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İngiltere'de korona virüs tedavisi için geliştirilen ilacın denemelerine başlandı

İngiltere'de korona virüs tedavisi için geliştirilen ilacın denemelerine başlandı
04.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:47

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin geliştirmeye devam ettiği Covid-19 aşısının yanı sıra Southampton Üniversitesi Hastanesinde ise Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere "SNG-001" adıyla yeni bir ilacın denemelerine başlandı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin geliştirmeye devam ettiği Covid-19 aşısının yanı sıra Southampton Üniversitesi Hastanesinde ise Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere "SNG-001" adıyla yeni bir ilacın denemelerine başlandı.

İngiltere'de bilim adamları tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmek için geliştirilen ilaç, Southampton Üniversitesi Hastanesinde deneniyor. İngiltere biyo-teknoloji şirketi Synairgen tarafından uygulanan "SNG-001" ilacının denemelerinin Haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Southampton merkezli Synairgen şirketinin CEO'su Richard Marsden, vücudun viral virüslere karşı ilk savunma hattının bir parçası olan "interferon beta" adlı proteinin ilaç tedavisinde kullanıldığını belirtti. Marsden, korona virüsün bağışıklık sistemini zayıflattığı için bu protein üretiminin baskılandığını ifade ederek, "İlacımız virüs varken doğrudan hava yollarına verilen özel bir interferon beta formülasyonudur. Umarım proteinin doğrudan bir dozu, bağışıklık sistemleri zayıf olan hastalarda bile güçlü bir anti-viral yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

İnterferon beta verilmesiyle vücudun, özellikle bağışıklık sistemleri zayıflayanlarda virüsle savaşma yeteneğinin arttırılması hedefleniyor. SNG-001 ilacı ile en ciddi korona virüs vakalarında yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç duyulmasını önleyeceği hedefleniyor.

Synairgen yetkilileri, ilaç denemelerinin astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların bağışıklık sistemlerini olumlu yönde geliştirdiğini ifade ederken, ilacın Covid-19 hastaları üzerinde uygulamaya başlamadan önce daha titiz bir klinik araştırmadan geçmesi gerektiğini dile getirdi.

75 kişide denendi

MS hastalığı tedavisinde de yaygın olarak kullanılan interferon betanın korona virüs hastaları için tedavi olmasına yönelik çalışmalar sürerken ilaç denemeleri şu ana kadar 75 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. İlaç denemelerine katılan gönüller, çalışma bitene kadar kendilerine hangi tedavinin uygulandığı bilmeyecek. İlaç denemelerine başkanlık eden Southampton Üniversitesi Profesörü Tom Wilkinson, "İlacı alan hastaların sağlığında iyi bir gelişme göreceğiz" diye konuştu.

Synairgen yetkilileri, Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılması beklenen korona virüs ilacı çalışmalarının umut vaat etse bile virüslü hastalar üzerinde rutin olarak kullanılmadan önce daha fazla deneme yapacaklarını belirtti.

Synairgen CEO'su Richard Marsden tedarikçilerle, klinik araştırma biter bitmez ilacı üretmeye başlamanın mümkün olup olmadığı konusunun görüşüldüğünü söylerken ilacın olumlu sonuç vermesi halinde seri üretiminin yıl sonunda mümkün olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan Oxford Üniversitesinin korona virüs aşı çalışmaları devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesi ve korona virüsün yayılmasının durdurulması konularının ele alınacağı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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