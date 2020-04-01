İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,... İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474'e ulaştı. - LONDRA Kaynak: İHA