İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu,...
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi.
01.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:35
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 29 bin 474'e ulaştı. - LONDRA
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Kaynak: İHA