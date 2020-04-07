İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 6 bini aştı İngiltere'de son 24 saatte 786 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 159'a ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 786 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 159'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İngiltere'de korona virüse bağlı dün 439 ölüm kayda geçerken bugün hızlı bir yükseliş yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 786 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken bu oranın ülkede salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük günlük artış olduğu ifade edildi. Açıklanan son verilerin ardından ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 159'a yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 634 yeni vakanın kayda geçtiği, toplam vaka sayısının 55 bin 242'ye ulaştığı belirtildi.

"Başbakan hakkında bildiğim bir şey varsa, o bir savaşçı"

Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, düzenlediği basın toplantısında Johnson'ın yoğun bakımda geçirdiği geceden sonra "istikrarlı" ve "iyi ruh halinde" olduğunu açıkladı. Raab, Başbakan Johnson'ın hastalığının kabine üyeleri için bir şok etkisine neden olduğunu belirterek, "O sadece patronumuz değil aynı zamanda meslektaşım ve arkadaşım" dedi. Raab, "Başbakanın bu hastalığı atlatacağından eminim. Çünkü Başbakan hakkında bildiğim bir şey varsa, o bir savaşçı" ifadelerini kullandı. Kendisinden gerektiğinde Başbakanlığa vekalet etmesi istenen Raab, ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağı için henüz bir karar verilmediğini ve doğru zaman geldiğinde karar verileceğini aktardı.

İngiltere Baş Tıbbi Memuru Profesör Chris Whitty ise sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya devam edilmesini ve halkın önemli ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.

Korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'a ve ailesine iyi dilek mesajını iletilen Kraliçe II. Elizabeth de Johnson için "tam ve hızlı bir iyileşme" dilediğini ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İHA