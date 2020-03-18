İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 104'e ulaştı
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İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 104'e ulaştı

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 104'e yükselirken Başbakan Boris Johnson, okulların kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

18.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:07
İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 104'e ulaştı

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 104'e yükselirken Başbakan Boris Johnson, okulların kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 104'e ulaştı. Ülkede 676 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 bin 626'ya yükseldiği açıklandı. İngiltere'de salgının ilk olarak ortaya çıkmasından bu yana vaka sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi. Sağlık yetkilileri söz konusu sayının, virüsün yayılmaya devam etmesiyle önümüzdeki günlerde ve aylarda artmasını beklerken vaka sayısının 55 bin civarına ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

Ülkede virüs nedeniyle artan ölü ve vaka sayılarının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verileceğini duyurdu. Başbakan Johnson, "Bilimin rehberliğinde doğru zamanda doğru adımları atacağız. Daha önce attığımız adımların, bugün duyurduğum adımlarla birlikte hastalığın yayılmasını zaten yavaşlattığına inanıyoruz. Ancak önümüzdeki gün ve haftalarda ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson'ın da okulların Cuma gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapanması nedeniyle Mayıs ve Haziran aylarında yapılması planlanan sınavların iptal edileceğini bildirdi.

İskoçya'da ve Galler'de de okullar tatil ediliyor

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon yaptığı açıklamada, İskoçya'daki okulların da hafta sonuna kadar kapanacağını açıkladı. Okulları kapatma kararının Galler'de uygulanacağı aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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