İngiltere'de Korona virüs aşı denemelerine bugün başlanıyor
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İngiltere'de Korona virüs aşı denemelerine bugün başlanıyor

Korona virüs mücadelesi için aşı geliştirme çabalarını duyuran İngiltere, bu aşıları ilk kez bugün insanlar üzerinde deneyecek.

23.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:31
İngiltere'de Korona virüs aşı denemelerine bugün başlanıyor

Korona virüs mücadelesi için aşı geliştirme çabalarını duyuran İngiltere, bu aşıları ilk kez bugün insanlar üzerinde deneyecek.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde korona virüs tedavisi amacıyla yürütülen aşı çalışmalarında çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlar vermesiyle, aşılar bugün ilk kez insanlar üzerinde denenecek. İlk etapta 510 kişilik bir gönüllü grubuna uygulanacak olan aşının daha sonra 5 bin kişi üzerinde test edilmesi öngörülüyor. Oxford Üniversitesinin yanı sıra bu araştırmaya, Londra'daki Imperial College'in de katılacak. Aşı denemeleri toplamda İngiltere'nin 4 farklı bölgesinde yapılacak. Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi, geliştirilen aşı denemelerini sağlıklı ve 18 ila 55 yaşlarındaki gönüllü bireylerden oluşacağını söyledi.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmalarında bu aşıların Eylül ayında milyonlarca insan için hazır olacağı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını duyurmasının ardından "korona virüsü yenmenin en iyi yolunun" aşı olduğunu söylemişti.

Gönüllüler karantinaya alınacak

Sürece kabul edilmeden önce kan, idrar ve kalp testleri yapılacak olan gönüllü gruba, hastalık geçmişleri sorulacak. Gönüllüler 14 gün boyunca yalnızca hemşire ve doktorlarla görüşebilecek. Deneklere burun akıntısı ve kan testi yapılırken, kullandıkları peçetelerdeki bakteri ve virüsler de laboratuvarda incelenecek. Gönüllüler hiçbir şekilde fiziksel aktivite yapamayacak ve çok sıkı bir diyete tabi tutulacak.

Aşı denemelerine gönüllü olma şartları

Oxford Üniversitesi yetkilileri, gönüllülerin "sağlıklı" olması gerektiğini ifade ediyor. Denemelere katılabilmek için korona virüs testini pozitif çıkmamış olması, sağlıklı olmak ve 18-55 yaş aralığında olmak gerekiyor. Yetkililer, kanser öyküsü, şiddetli alerjik reaksiyonlar, astım veya diğer ciddi uzun süreli hastalıkları olanların denemelere katılmaması gerektiğini söylüyor.

Yan etkiler mevcut

Aşı sayesinde virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanacağı belirtilirken çalışmaların riskleri ve yan etkileri olabileceği açıklandı. Aşıların enjekte edilmesiyle beraber biraz kızarıklık ve şişme, hafif ağrı ve zaman zaman morarma, aşılardan sonraki 24 saat içinde potansiyel grip benzeri semptomların görülebileceği bildirildi.

Ancak, araştırmacılar potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağının da altını çizdi. Bu nedenle korona virüsü yenen kişilerin de gelecekte tekrar enfekte olabileceğini düşünülüyor. Aşı bulunsa bile insanların aşıyı yıllık periyotlarla tekrarlaması gerekebileceği belirtildi.

Denemeye 42.5 milyon sterlin destek

İngiliz Hükümeti İngiltere'deki Imperial College London ve Oxford Üniversitesi klinik çalışmalarını desteklemek için toplam 42,5 milyon Sterlin destek olacağını söyledi. Aşı denemelerinin yapılacağı gönüllülere 625 İngiliz sterlinine kadar ödeme yapılacağı belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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