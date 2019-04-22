İngiltere'de Korkutan Yangın

– İngiltere'de bir işyerinde çıkan yangın sırasında art arda meydana gelen patlamalar büyük paniğe neden oldu.

Yangın İngiltere'nin Derby şehrinde bir işyerinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise büyük panik yarattı. Doğu Midlands Tren İşletmesi, yanan iş yerinin hemen yakınındaki tren istasyonundaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yerel medya olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini, polisin ise bölgeyi kordon altına aldığını ve civardaki binaların tahliye edildiğini yazdı. Yangın sonucu bazı caddeler kapatılırken polis yaptığı açıklamada, yangının nedeninin bilinmediğini, fakat araştırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA