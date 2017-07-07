İngiltere'de Konut Fiyatları Geriledi

İngiltere'de konut fiyatları geçen ay yüzde 1 düştü.



Halifax konut fiyatları endeksine göre, ülkede konut fiyatları haziranda yüzde 1 gerileyerek ocak ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti.



Beklenti, konut fiyatlarının geçen ay yüzde 0,2 artış kaydetmesi yönündeydi.



Yıllık bazda ise haziran ayı itibarıyla konut fiyatları yüzde 2,6 arttı.



İngiltere'de ortalama konut fiyatı 218 bin sterlin seviyesinde bulunuyor.



Halifax konut ekonomisti Martin Ellis, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İstihdam oranları artış kaydetmeye devam etse de hanehalkı finansmanı, tüketici fiyatlarındaki artış tarafından baskılanıyor." ifadesini kullandı.