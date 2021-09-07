İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yüzde 0,7 arttı
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İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yüzde 0,7 arttı

İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yüzde 0,7 arttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de konut fiyatları geçen ay yüzde 0,7 artış kaydetti.

İngiltere'de konut fiyatları geçen ay yüzde 0,7 artış kaydetti.

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax'ten yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttığı belirtilerek, ağustos ayı itibarıyla ülkede ortalama bir konutun fiyatının 262 bin 954 sterlin seviyesine yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının geçen ay yıllık bazda da yüzde 7,1 arttığı, söz konusu rakamın temmuzda yüzde 7,6 olduğu bildirildi.

Halifax Genel Müdürü Russell Galley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Son 12 ayda görülen hızlı kazanımlar göz önüne alındığında geçen ay görülen artış nispeten mütevaziydi." değerlendirmesinde bulundu.

Galley, ülkede konut fiyatlarındaki artışın hız kesmeye başladığını bildirdi.

Ernst & Young Item Club Kıdemli Ekonomi Danışmanı Martin Beck ise "Tüketici güveni yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam piyasası krizden görece yara almadan çıkıyor. Konut sahibi olmak isteyenler, çok düşük seviyede olan konut kredisi oranlarından faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yüzde 0,7 arttı - Haberler Ekonomi
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