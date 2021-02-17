İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

17.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili çalışmalar kapsamında gönüllüler bilinçli olarak enfekte edilerek bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili çalışmalar kapsamında gönüllüler bilinçli olarak enfekte edilerek bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilk olacak klinik denemeler, bir ay içinde başlayacak.

Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda Kovid-19 bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.

İngiltere hükümetinin 33,6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından Kovid-19 aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Denemelerde yer almak isteyenler, "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Prens Harry Demet Akalın
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 15:37:16. #1.14#
title