İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte halk sokak ve parkları doldurdu

İngiltere'de şu ana kadar yılın en sıcak günü kaydedilirken yetişkin nüfusun yüzde 70'ten fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülkede halk sokaklar ve parkları doldurdu.

İngiltere'de şu ana kadar yılın en sıcak günü kaydedilirken yetişkin nüfusun yüzde 70'ten fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülkede halk sokaklar ve parkları doldurdu.

Başkent Londra dahil İngiltere'nin genelinde termometreler 24,5 dereceyi gösterirdi. Hem sıcaklık hem de bugünün tatil olması nedeniyle sokaklar, parklar ve sahillerde kalabalıklar oluştu. Yerel basın, İngilizlerin Kovid-19 sonrası 'normali tatmaya başladığını' yazdı.

Ancak vakaların yeniden artması endişe yol açıyor. Hindistan türünün etkili olduğu artışta son 24 saatte 3 bin 383 vaka kaydedildi. 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, 127 bin 782 oldu.

Ancak ülkede tatiller ve haftasonlarında raporlama sorunları yaşandığı için gerçek vaka ve can kaybı sayıları sonraki günlerde kayda geçiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen