İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı
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İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere'de, Hindistan varyantının etkisiyle vaka sayıları artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere'de, Hindistan varyantının etkisiyle vaka sayıları artıyor.

Başkent Londra'da halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan sosyalleştikleri görüldü.

İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı
İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı
İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı
İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
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