İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere'de, Hindistan varyantının etkisiyle vaka sayıları artıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşamalı olarak hafifletilmesinin ardından hayatın normale döndüğü İngiltere'de, Hindistan varyantının etkisiyle vaka sayıları artıyor.
Başkent Londra'da halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan sosyalleştikleri görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar