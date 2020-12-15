(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü
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(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü

15.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:10

- İngiltere'de kısıtlamalar halkı sokağa döktü İngiltere'nin başkenti Londra'da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı.

- İngiltere'de kısıtlamalar halkı sokağa döktü

MANCHESTER - İngiltere'nin başkenti Londra'da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı. Protestolarda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ikinci dalgasından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ulusal kısıtlamalar 2 Aralık'ta sona ermişti. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Londra ve İngiltere'nin güney bölgelerindeki bazı şehirlerde en yüksek seviye yerel kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi. Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı Londra'da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak ve yalnızca paket servise izin verilecek.

"Kısıtlamalara son"

Hükümetin duyurduğu yeni kısıtlamaların ardından başkent sokakları, kısıtlama ve aşı karşıtı protestocuların akınına uğradı. En yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacak olmasına öfkelenen göstericiler, parlamento binasının önünde toplandı. Göstericiler "kısıtlamalara son" yazan pankart ve sloganlar ile kısıtlamaları protesto ederken, polis gösterilere müdahale etti. Protesto sırasında bir kadın gösterici tutuklandı.

(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü
(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü
(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü
(MANCHESTER)- İngiltere'de Kısıtlamalar Halkı Sokağa Döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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