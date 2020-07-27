İngiltere'de kedide Covid-19 tespit edildi
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İngiltere'de kedide Covid-19 tespit edildi

İngiltere'de evde bakılan bir kedide Covid-19 tespit edildi.

İngiltere'de kedide Covid-19 tespit edildi
27.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:55

İngiltere'de evde bakılan bir kedide Covid-19 tespit edildi.

İngiltere'de salgının başladığı günden bu yana ilk defa bir hayvanda korona virüs tespit edildi. İngiltere Veteriner Şefliği Ofisi, tarafından yapılan açıklamada evde bakılan bir kedide korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumunun (APHA) başkent Londra'nın Weybridge kasabasında bulunan laboratuvarın 22 Temmuz'da yapılan test ile evcil bir kedinin Covid-19 olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara ve hayvanlardan hayvanlara virüsün bulaştığına dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını aktardı.

İngiltere Halk Sağlığı, ise olayın ardından yaptığı açıklamada vatandaşlara hayvanlarla temas kurmadan ve temas kurduktan sonra ellerini yıkamaları konusunda uyardı. Yetkililer, eldeki verilerin ışığında virüsün kediye daha önce korona virüs olan sahibinden bulaştığını işaret ettiğini açıklarken, kedi ve sahibinin virüsü başkalarına bulaştırmadan iyileştiklerini aktardı.

Veteriner Ofisi Şefi Christine Middlemiss, yaptığı açıklamada "Hayvanların virüsü insanlara bulaştırdığına dair elimizde kanıt bulunmuyor. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hayvan sahiplerini gelişmeler konusunda uyaracağız" dedi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) salgının başladığı ilk günden bugüne kadar Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da çok az sayıda evcil hayvanda korona virüse rastlandığını rapor etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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