İngiltere'de kebapçı dükkanına silahlı saldırı
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İngiltere'de kebapçı dükkanına silahlı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kebapçı dükkanına maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İngiltere'de kebapçı dükkanına silahlı saldırı
20.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kebapçı dükkanına maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kebapçıdaki çalışanlar saldırganların elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kebapçı dükkanına maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ülkenin Harrow bölgesinde hizmet veren bir kebapçı dükkanına karşı yapılan silahlı saldırıda, şans eseri kimse yaralanmadı. Kebapçının güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maskeli iki kişi elinde silahla dükkan içine girerek rastgele ateş etti. İşyerinde çalışan Steaven Catacoopen (19) ve Hannah Fyall (21) ateş açıldığı sırada dükkanın mutfağına kaçarak kendilerini yere attı. Ölü taklidi yapan dükkan çalışanları, kurşunlardan birinin tavuk dönere isabet ettiğini belirtti.

'ÖLÜ TAKLİDİ' İLE KURTULDULAR

Kebapçı çalışanları, tavuk dönerin yanında sipariş hazırladığını ve o sırada patlama sesleri duyduğunu ifade etti. Çalışanlar, silah sesleri olduğunu anladıklarını ve hemen dükkanın mutfağına doğru koştuklarını belirtti. Yere yatarak 'ölü taklidi' yapan çalışanlar, olayı yaralanmadan atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahlı iki kişi için arama çalışmaları başlatıldı  

GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ

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Silahlı ve maskeli iki kişinin dükkan içinde ateş açtığı görüntüler


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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