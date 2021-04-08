İngiltere'de kart harcamaları martın son haftasında yüzde 88 arttı
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İngiltere'de kart harcamaları martın son haftasında yüzde 88 arttı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere'de kart harcamaları martın son haftasında yüzde 88 arttı

İngiltere'de kredi kartı ve banka kartı ile yapılan harcamalar 2021 yılının mart ayının son haftasında yüzde 88 artış kaydetti.

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İngiltere'de kredi kartı ve banka kartı ile yapılan harcamalar 2021 yılının mart ayının son haftasında yüzde 88 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıklamasında, ülkede kredi kartı ve banka kartı harcamalarının 2021 yılının mart ayının son haftasında yüzde 88 artış kaydederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki ortalamaya ulaştığı belirtildi.

ONS açıklamasında, bu artışta maaş ödemelerinin ardından yapılan harcamaların etkili olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre, haftalık kredi kartı ve banka kartı harcamalarında görülen artış, tüketici güvenindeki toparlanma açısından önemli bir gösterge.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'den yapılan açıklamada ise, bankanın kartlarıyla yapılan golf tesislerindeki rezervasyonların ve piknik ürünlerine ilişkin harcamaların artış kaydettiği belirtildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) son değerlendirmesinde, İngiltere'nin 2021'de yüzde 5,3, 2022 yılında ise 5,1 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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