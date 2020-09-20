İngiltere'de karantinayı ihlal edenlere 10 bin Sterlin para cezası
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İngiltere'de karantinayı ihlal edenlere 10 bin Sterlin para cezası

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında test sonucu pozitif çıkanlara uygulanan karantinayı ihlal edenlere 10 bin Sterlin para cezası kesilecek.

İngiltere'de karantinayı ihlal edenlere 10 bin Sterlin para cezası
20.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:33

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında test sonucu pozitif çıkanlara uygulanan karantinayı ihlal edenlere 10 bin Sterlin para cezası kesilecek.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere'de karantinayı ihlal edenlere para cezası getirildi. İngiltere hükümeti, korona virüs testi pozitif çıkan ve kendini karantinaya alması gerek kişilere, karantina kurallarını art arda çiğnemeleri halinde 10 bin Sterlin (Yaklaşık 97 bin 616 TL) para cezası kesecek. Yetkililer, karantinayı ilk kez ihlal edenlere bin Sterlinlik ceza kesileceğini aktarırken, ihlallerin tekrarlanması halinde bu cezanın 10 bin Sterline kadar çıkacağını açıkladı. Kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 Sterlin tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.

28 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamanın İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da uygulanacağı düşünülüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını aktardı.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson'ın ülkede artan vakalar nedeni ile Salı günü bir dizi yeni tedbiri açıklaması bekleniyor. Tedbirler arasında hane halklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlanması ile bar ve pubların çalışma sürelerine kısıtlama getirileceği düşünülüyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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