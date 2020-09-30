İngiltere'de karantinada kalan 5 papağan, birbirlerine küfür öğretti
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İngiltere'de karantinada kalan 5 papağan, birbirlerine küfür öğretti

30.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:01
İngiltere'de karantinada kalan 5 papağan, birbirlerine küfür öğretti

İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi.

İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi. 

İngiltere'nin Lincolnshire kontluğunda bulunan vahşi yaşam parkında, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada bir arada kalan 5 papağan birbirlerine küfür etmeyi öğretti. Kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası parka gelen ziyaretçiler, papağanların kendilerine takma isim taktığını duyunca şaşkına döndü.

"KÜFÜR ETMELERİ PERSONELİ GÜLDÜRDÜ"

Vahşi yaşam parkının genel müdürü Steve Nichols, "Papağanların küfür etmesi personeli güldürdü. Personelin gülmesiyle kuşlar da bu uygunsuz dili kullanmaya alıştı" dedi. Söz konusu küfürlerin ve takma isimlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirten Nichols, parka gelen çocukların küfürlü kelimeleri öğrenmemeleri için papağanların başka bölüme alındığını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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