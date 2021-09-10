İngiltere'de kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi
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İngiltere'de kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi

İngiltere'de kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 'Ölüm Yıldızı' adlı verilen mutasyonla akciğer kanserindeki tümör büyümesini durduran 'devrim' niteliğindeki bir ilaç, ilk kez Avrupa'daki hastalara verilecek.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 'Ölüm Yıldızı' adlı verilen mutasyonla akciğer kanserindeki tümör büyümesini durduran 'devrim' niteliğindeki bir ilaç, ilk kez Avrupa'daki hastalara verilecek.

Ulusal Sağlık Servisi'nin yaptığı açıklamada, son teknoloji bir terapi olan 'Sotorasib' adlı ilacın, yeni nesil kanser tedavisi çalışmalarında önemli bir gelişme sağlayacağı öngörüldü. Tablet olarak alınan bu ilaç, KRAS G12C mutasyonuna bağlanarak mutasyonu etkisiz hale getiriyor ve kanser tümörlerinin büyümesini durduruyor. Klinik çalışmalarda, söz konusu ilacın akciğer kanserinin büyümesini 7 ay boyunca durdurduğu kanıtlandı. Elde edilen bu veri ışığında ilaç hastalara verilecek ve takibi yapılacak.

NHS'in açıklamasında ilaç için erken erişim anlaşması yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, ilacın birkaç hafta içinde İngiltere'de yaklaşık 600 akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastaya verileceği aktarıldı. NHS, Sotorasib'in türünün ilk tedavisi olduğunu ve pankreas ile kolon kanserleri de dahil olmak üzere, en ölümcül kanserlerin tedavisinde de büyük bir ilerlemeyi temsil edebileceğini vurguladı. "SON 20 YILDAKİ EN ÖNEMLİ ATILIMLARDAN BİRİ"İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı Baş Klinisyeni Prof. Charles Swanton, "Sotorasib, 20 yılda akciğer kanseri tedavisindeki en heyecan verici atılımlardan biridir. İlaç, kanserin iç işleyişini ortaya çıkaran onlarca yıllık laboratuvar araştırmalarına dayanan bir kanser genini hedef alıyor. Bu ilaç, kanser tedavisi için sınırlı seçenekleri olan hastaların sağ kalma oranının arttırılmasına yardımcı olan tedaviler listemizi genişletiyor. İngiltere'deki hastaların artık bu yeni tedaviden yararlanabilecek olmaları harika bir haber" dedi.

Ulusal Sağlık Servisi Baş Yöneticisi Amanda Pritchard ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pandemi süresince kanser hizmetlerine öncelik verildi. NHS, Covid-19'un neden olduğu kaçınılmaz aksamalara rağmen kaynaklarını iyi bir şekilde kullandı" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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