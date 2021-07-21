İngiltere'de kamu borçlanması haziranda 22,8 milyar sterline geriledi

İngiltere'de ekonominin yeniden açılmasının etkisiyle kamu borçlanması geçen ay 22,8 milyar sterline geriledi.

İngiltere'de ekonominin yeniden açılmasının etkisiyle kamu borçlanması geçen ay 22,8 milyar sterline geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede Haziran 2021'e kıyasla kamu borçlanması 5,5 milyar sterlin azalarak 22,8 milyar sterline indi.

Hükümet, Nisan 2020'den Mart 2021'e kadar olan vergi yılında toplam 297,7 milyar sterlin seviyesinde borçlandı. Ülke GSYH'sinin yüzde 14,2'lik bölümüne denk gelen söz konusu rakam, İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana en yüksek yıllık borçlanma olarak kayıtlara geçti.

"Kamu borçlanmasının milli gelire oranında Mart 1961'den bu yana en yüksek seviye"

ONS açıklamasında, İngiltere'nin kamu bankaları hariç toplam borçlanmasının bu yılın haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 218 milyar sterlin ile GSYH'nin yüzde 99,7 seviyesine ulaştığı belirtilerek, ülkenin toplam kamu borçlanmasının milli gelire oranında Mart 1961'den bu yana en yüksek seviyenin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin salgınla mücadele, işletmelerin ve çalışanların desteklenmesi için toplam 942,7 milyar sterlin harcama yaptığı aktarıldı.

Mali Araştırmalar Enstitüsü'nden (IFS) yapılan açıklamada, ülkede son aylarda görülen beklentilerden düşük borçlanmanın muhtemelen geçici olacağı belirtilerek, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bütçe düzenlemelerinde "manevra için çok az alanı" bulunduğu kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da "İstihdamı korumak ve binlerce işletmenin salgından kurtulmasına yardımcı olmak için uygulamaya koyduğumuz benzeri görülmemiş destek paketinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalkmıştı. Gece kulüpleri ve barlar açılmış, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran