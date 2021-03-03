İngiltere'de kadının aldığı imitasyon saat "altın" çıktı
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İngiltere'de kadının aldığı imitasyon saat "altın" çıktı

03.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:38
İngiltere'de kadının aldığı imitasyon saat

İngiltere'de yıllar önce aldığı imitasyon saatleri rehin dükkanından satmaya çalışan kadın, saatin altın olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere'de yıllar önce aldığı imitasyon saatleri rehin dükkanından satmaya çalışan kadın, saatin altın olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere'de yıllar önce aldığı 3 imitasyon saatleri rehin dükkanında satmaya karar veren Andrea adlı kadın gerçeği öğrenince saşkına döndü. Yorkshire bölgesinde yaşayan ve adı Andrea olan bir kadın ünlü bir saat markasına ait 3 farklı "imitasyon"saati satmak için rehinci dükkanına gitti. Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi. Şaşkına dönen Andrea ITV'ye açıklamalarda bulunarak, "Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Sahte değil meğer altındanmış" dedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Rehinci dükkanının sahibi Dan Hatfield, saati inceleyince, imitasyon olduğu düşünülen ürünün gerçek altından yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatfield, "Her ne kadar marka olarak imitasyon olsa da, bu gerçek altın. Bunun altın olduğunu direkt görebilirsiniz" dedi. Hatfield'in söz konusu saate 2 bin 700 sterlin (27 bin 968 TL) ödeyerek satın aldığını ifade etti.


İngiltere'de kadının aldığı imitasyon saat 'altın' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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