İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA