İngiltere'de kabine revizyonu: Eğitim, Adalet ve İskan bakanları görevden alındı, Dışişleri Bakanı Raab'a yeni görevler verildi - Haberler
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BBC

İngiltere'de kabine revizyonu: Eğitim, Adalet ve İskan bakanları görevden alındı, Dışişleri Bakanı Raab'a yeni görevler verildi

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere'de kabine revizyonu: Eğitim, Adalet ve İskan bakanları görevden alındı, Dışişleri Bakanı Raab'a yeni görevler verildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede daha önceden sinyalleri verilen revizyon için düğmeye bastı, üç bakan görevinden alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde kapsamlı bir revizyona gitti.

Boris Johnson; Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Adalet Bakanı Robert Buckland ile Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick'i görevden aldı.

Eleştirilerin odağındaki Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı oldu.

Başbakanlıktan yapılan ilk açıklamada, "toplumun önceliklerine hizmet etmeyi temin edecek" bir ekibin kurulmasının amaçlandığı bildirildi.

Eğitim Bakanı Williamson, geçtiğimiz yıl okulların kapanması ve yıl sonu sınavlarının organize edilmesi konularında büyük eleştiri almıştı.

Williamson, "2019'dan bu yana Eğitim Bakanı olarak hizmet etmek büyük bir şerefti. Başbakanı ve hükümetini desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Dominic Raab da Afganistan'daki krize yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilmişti.

Taliban Kabil'i ele geçirmeden önce tatile çıkan Raab'ın, Afgan mevkidaşını tavsiye edilmesine rağmen aramadığı ortaya çıkmıştı.

BBC
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Haber: İngiltere'de kabine revizyonu: Eğitim, Adalet ve İskan bakanları görevden alındı, Dışişleri Bakanı Raab'a yeni görevler verildi - Haberler
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