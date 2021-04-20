İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi
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İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi

İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de 2021 yılının şubat ayında işsizlik yüzde 4,9'a geriledi.

İngiltere'de 2021 yılının şubat ayında işsizlik yüzde 4,9'a geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede 2021 yılının şubat ayında işsizliğin bir önceki aydaki yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,9'a gerilediği belirtildi.

Kurumun açıklamasında ülkede toplam 1,67 milyon kişinin işsiz olduğu, 5 milyon kişinin ise hükümetin maaş destek programından yararlanmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2021 yılının şubat ayındaki toplam işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 311 bin kişi arttığına da dikkat çekildi.

Açıklamada yeni tip koronanvirüs salgınının (Kovid-19) halen istihdam piyasasını baskılamaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Direktörü Darren Morgan "Veriler, geçen yıl bahar aylarında salgının yarattığı şokun ardından istihdam piyasasının son aylarda istikrarlı olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti, 2020 yılının mart ayında, salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara, maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterlini geçmemek şartıyla ödenmesine karar vermişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise en son bütçe düzenlemeleri kapsamında maaş destek programının 2021 yılının eylül ayının sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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