İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik
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İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırları İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık binası önünde protesto edildi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırları İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık binası önünde protesto edildi. İsrail bayraklarıyla Başbakanlık binası önüne gelen grupla, İsrail'i protesto eden grup arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

Aralarında Türk bayrağı taşıyanların da bulunduğu gösteride, İngiltere hükümetinden İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.

İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik
İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik
İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik
İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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