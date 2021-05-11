İngiltere'de İsrail karşıtı gösteride gerginlik
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırları İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık binası önünde protesto edildi.
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırları İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık binası önünde protesto edildi. İsrail bayraklarıyla Başbakanlık binası önüne gelen grupla, İsrail'i protesto eden grup arasında kısa süre gerginlik yaşandı.
Aralarında Türk bayrağı taşıyanların da bulunduğu gösteride, İngiltere hükümetinden İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar