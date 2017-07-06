İngiltere'de İslamofobi Karşıtı Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi karşıtı gösteri düzenlendi.

İngiltere'de İslamofobi Karşıtı Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi karşıtı gösteri düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com