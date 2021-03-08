İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada "monarşinin kaldırılması" çağrıları yapılıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet'i ırkçılık ile suçlamasının ardından sosyal medyada "monarşinin kaldırılması" çağrıları yapılırken, İşçi Partisi de Buckingham Sarayı'nın iddiaları soruşturmasını istedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet'i ırkçılık ile suçlamasının ardından sosyal medyada "monarşinin kaldırılması" çağrıları yapılırken, İşçi Partisi de Buckingham Sarayı'nın iddiaları soruşturmasını istedi.

Markle'ın oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesiyle "prens" unvanının verilmediği" yönündeki açıklaması, Kraliyet'e yönelik tepkiye yol açtı.

İngiltere'de monarşinin kaldırılması yönünde kampanya yürüten "Republic (Cumhuriyet)" adlı grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Markle'ın açıklamalarıyla beraber İngiliz monarşisinin, Prens Edward'ın sevdiği kadınla evlenebilmek için 1936'da tahtan çekilmesinden sonra en kötü krizini yaşadığı belirtilerek, "İster İngiltere'nin isterse de Kraliyet'in genç üyelerinin iyiliği için olsun bu çürümüş kurumun gitmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

"Monarşi ve Lordlar Kamarası gitmeli"

Sosyal medya kullanıcıları da "AbolishTheMonarchy" (Monarşiyi kaldırın) etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.

Etiket, İngiltere'de Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alırken, Marry Ellen adlı bir kullanıcı, "Monarşi ve Lordlar Kamarası gitmeli. Bunun geleneklerden dolayı zor olduğunu biliyorum ama onlar gidene kadar adaletsizlikle başa çıkma şansı çok az." yorumunu yaptı.

Lisa Tilley adlı başka bir kullanıcı da "Irkçılık, Kraliyet ailesinde bir sapma değil, birikim yapma stratejisinin temelidir." ifadesini kullanarak, zenginliklerinin kaynağının sömürgelerden elde edildiğini yazdı.

Öte yandan ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, "AbolishTheMonarchy" etiketinin ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekerek, "Tebrikler Meghan ve Harry. Görevinizi tamamladınız." şeklinde çifte tepki gösterdi.

"Saray soruşturmalı"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden gölge Eğitim Bakanı Kate Green, Sky News'e yaptığı açıklamada, Düşes'in iddialarının "gerçekten üzücü ve şoke edici" olduğunu belirtti.

Green, "Irkçılık iddiaları varsa Saray'ın son derece ciddiyetle ele almasını ve tam olarak soruşturmasını beklerim." dedi.

Markle'ın iddiaları

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, katıldığı programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamadı, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen