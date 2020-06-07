İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri - Polisle göstericiler arasında arbede (2)
Göstericilerin slogan atması Polise yabancı cisim atılması Polisin geri çekilmesi Polisle tartışan gösterici detayları LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.
07.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:34
Göstericilerin slogan atması
Polise yabancı cisim atılması
Polisin geri çekilmesi
Polisle tartışan gösterici detayları LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Başbakanlık binası önüne gitmek isteyen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Kaynak: AA