İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri (2)
Protesto gösterisine katılan protestocular Protestocuların slogan atılması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.
20.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:51
Protesto gösterisine katılan protestocular
Protestocuların slogan atılması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen protestolar devam ediyor.
Kaynak: AA