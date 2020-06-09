İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri
Protestodan detaylar Slogan atılması Scotland Yard önünde toplanan protestocular LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.
09.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:27
Protestodan detaylar
Slogan atılması
Scotland Yard önünde toplanan protestocular
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen protestolar devam ediyor.
Kaynak: AA