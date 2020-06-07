İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir kez daha ABD Büyükelçilik binası önünde toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.
07.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:02
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir kez daha ABD Büyükelçilik binası önünde toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık bir salgındır", "Sessizlik de şiddettir", "İngiltere masum değil" yazılı dövizler taşıdı.
Kaynak: AA