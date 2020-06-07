İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir kez daha ABD Büyükelçilik binası önünde toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir kez daha ABD Büyükelçilik binası önünde toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık bir salgındır", "Sessizlik de şiddettir", "İngiltere masum değil" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA