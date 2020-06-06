İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri
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İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri
06.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:05

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Çarşamba günkü gösterinin ardından protestocular, bir kez daha Parlamento Meydanı'nda toplandı.

"Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık bir salgındır", "Sessizlik de şiddettir", "İngiltere masum değil" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular, ırkçılığın sonlandırılması için hükümetten gerekli adımları atmasını istedi. Gösteri sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde polis ekiplerince ikazda bulunuldu.

Gösteride bazı gönüllüler maske ve el temizleyicileri dağıttı. Katılımcıların çoğunu gençlerin oluşturduğu gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Londra'da yarın da ABD Büyükelçiliğinin önünde gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Çarşamba günkü protestoda zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış ve bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

- George Floyd cinayeti

46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçen kişilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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