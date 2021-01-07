İngiltere'de inşaat sektörü aralıkta hız kesti
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İngiltere'de inşaat sektörü aralıkta hız kesti

07.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:28
İngiltere'de inşaat sektörü aralıkta hız kesti

İngiltere'de inşaat sektörü büyümesi geçen yılın aralık ayında hız kesti.

İngiltere'de inşaat sektörü büyümesi geçen yılın aralık ayında hız kesti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) geçen yılın aralık ayında 54,6 seviyesine geriledi.

Bir önceki ayda (kasım) inşaat sektörü PMI verisi 54,7 seviyesindeydi.

Sektörel öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Sektör uzmanlarına göre, her ne kadar aralık ayında inşaat sektörü bir miktar büyümesini yavaşlatmış olsa da geçen yıl itibarıyla yeni konut satın alımlarındaki artış sektörün büyümesini desteklemeye devam ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, "İnşaat sektöründeki siparişlerde devam eden iyileşme, sektörün istihdamının da yaklaşık son 2,5 senede ilk kez artmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de ağırlığını hizmet sektörünün oluşturduğu tüm sektörlere ait PMI verisi geçen yılın aralık ayında 49,5 (kasım) seviyesinden 50,8'e yükselmişti.

İngiltere'de ekonomistlerin son verilerin ardından beklentisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ülkenin yeniden resesyona girebileceği yönünde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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