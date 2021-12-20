İngiltere'de İmalat Sektöründeki Firmalarının Aldıkları Siparişler Kasım ve Aralık Aylarında Büyük Ölçüde Artış Gösterdi

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından 22 Kasım- 10 Aralık arasında imalat sektöründen toplanan veriler üzerinden yapılan bir araştırmanın sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Aralık ayında rekor seviyede yeni sipariş aldılar, fakat öte yandan aynı firmaların tam mamul ürün stoklarının ise hızla tükenmekte olması dikkat çekti. Firmaların ürün stokları geçtiğimiz Kasım ayından itibaren hızla azalmaya başlamıştı.

CBI tarafından toplanan verilerde, şu anda İngiltere'yi ciddi biçimde tehdit etmeye başlayan ve yüz yüze satış ve hizmet akışını olumsuz etkileyen Omicron varyantının, imalat sektörünü henüz fazla etkilememiş olduğu gözlemlendi.

İngiltere imalat sektörü sipariş defteri bilançosu, CBI tarafından her ay düzenli olarak yayınlanıyor. Kasım ayında +26 puan olarak ölçülen bilançonun, Aralık ayında 2 puanlık bir kayıpla +24'e gerilediği, fakat üretim miktarlarındaki son üç aylık büyümenin Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Üretimdeki bu büyümenin önümüzdeki üç ay boyunca hafif azalan bir seyre evrilmesinin beklendiği, fakat her halükarda uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalmaya devam edeceği de verilen bilgiler arasında yer aldı.

CBI Yardımcı Baş Ekonomisti Anna Leach tarafından yapılan açıklamada, İngiltere imalat sektöründeki firmalar tarafından üretilen mallara olan talebin güçlü olduğu ve Aralık ayında gerçekleşen üretimin de bu talebi rahatlıkla karşılayacak düzeyde hızlanarak arttığı belirtildi.

CBI'ın firmaların stok durumları üzerine topladığı verilere göre ise, imalat sektöründeki tam mamul stok bilançosu, Aralık ayında rekor seviyeye gerileyerek -24 puan olarak gerçekleşti.

Enflasyonist baskının çok sınırlı bir şekilde de olsa azaldığı belirtilen raporda, Kasım ayında fiyatların yükseldiğini belirten firmalar +67 puan seviyesinde iken, Aralık ayında bunun +62'ye gerilediği bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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