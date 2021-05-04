İngiltere'de imalat sektörü nisanda 27 yılın en sert yükselişini kaydetti
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İngiltere'de imalat sektörü nisanda 27 yılın en sert yükselişini kaydetti

İngiltere'de imalat sektörü nisanda 27 yılın en sert yükselişini kaydetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda son 27 yılın en sert yükselişini kaydetti.

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda son 27 yılın en sert yükselişini kaydetti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede martta 58,9 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, geçen ay 60,9'a yükseldi. İmalat sanayi PMI verisine ilişkin beklenti 60,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Nisandaki 60,9 seviyesi ile imalat sanayi PMI, Temmuz 1994'ten bu yana en sert yükselişini kaydetmiş oldu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin altı "sektörel daralma", bu seviyenin üstü ise "sektörel büyüme" olarak değerlendiriliyor.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, imalat sektörünün tedarik zincirindeki aksamalardan etkilendiği, bunun satış maliyetlerini arttırdığı belirtildi.

İngiliz ekonomisi, geçen yıl yüzde 9,8 ile sert bir daralma kaydetmişti.

İngiltere'de 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında, 3. aşama 17 Mayıs'ta başlayacak. 21 Haziran'daki 4. aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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