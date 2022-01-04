İngiltere'de imalat sanayi üretimi yukarı yönlü güncellendi - Haberler Ekonomi
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İngiltere'de imalat sanayi üretimi yukarı yönlü güncellendi

İngiltere'de imalat sanayi üretimi yukarı yönlü güncellendi
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de imalat sanayi üretimi öncü göstergesi yukarı yönlü güncellendi.

İngiltere'de imalat sanayi üretimi öncü göstergesi yukarı yönlü güncellendi.

IHS Markit/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayı için 57,6 olarak açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 57,9 seviyesine revize edildiği bildirildi. Ülkede imalat PMI verisi kasımda 58,1 seviyesini görmüştü.

Açıklamada, aralıkta imalat sektöründe bir önceki aya kıyasla istihdam tarafında daha düşük büyüme olduğu belirtildi.

IHS Markit Direktörü Rob Dobson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İmalat sanayisindeki baskılar ve gerilimler devam etse de en azından durumun iyileştiğine ilişkin işaretler görüyoruz. Üretici ve alıcı arasındaki teslimat süreleri aralıkta son bir yılın en düşük seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dabson, tedarik baskılarının azalma işaretleri göstermesiyle ürün fiyatlarındaki baskının da bir miktar hafiflediğini belirtti.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde, 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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