İngiltere'de imalat sanayi PMI şubatta tahminleri aştı
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İngiltere'de imalat sanayi PMI şubatta tahminleri aştı

01.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:02
İngiltere'de imalat sanayi PMI şubatta tahminleri aştı

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede imalat sanayi PMI şubatta 54,9 olan beklentinin üzerine çıkarak 55,1 seviyesine yükseldi.

İngiltere'de imalat sanayi PMI, ocakta 54,1 seviyesinde kaydedilmişti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit'ten verilere ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketler bazı pazarlarda talebin arttığını bildirdi. Fakat devam eden salgın etkisi, Brexit'e ilişkin zorluklar ve tedarik sorunları ihracat siparişlerini baskıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İngiltere'de bu yıl imalat sektöründe güvenin ise son 6 yılın en yüksek seviyesinde bulunduğu, şirketlerin yüzde 63'ünün gelecek dönemde işlerinin artmasını beklediği belirtildi.

Açıklamada, "Olumlu algı, salgının devam eden iyileşmesi, küresel ekonominin yeniden açılması ve Brexit belirsizliklerinin azalmasıyla bağlantılı." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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