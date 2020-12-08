İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı
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İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı

08.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:49
İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

İngiltere, ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Onayın ardından İngiltere'de ilk korona virüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı. Keenan, "Korona virüs aşısını alan ilk kişi olarak ayrıcalıklı hissediyorum. Bu isteyebileceğim erken doğum günü hediyesi oldu. Yılın büyük bir kısmını tek başıma geçirdikten sonra yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi dört gözle bekleyebileceğim anlamına geliyor" dedi.

Birleşik Krallık'taki merkezler, 80 yaşın üzerindekiler ile bazı sağlık ve bakım personelini aşılayacak. - LONDRA

İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı
İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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