İngiltere'de ilk kez bir köpeğin korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere'de bir köpeğe yapılan korona virüs testinin pozitif sonuç vermesiyle, ülkede ilk kez bir köpeğe korona virüs teşhisi kondu.

İngiltere'de ilk kez bir köpeğe korona virüs teşhisi kondu. Köpeğe yapılan korona virüs testinin pozitif sonuç vermesinin ardından sahiplerinin korona virüse yakalandığı ve köpeğin de hastalığı onlardan kapmış olabileceği ifade edildi. Weybridge Surrey'deki Hayvan ve Bitki Sağlığı Kuruluşu tarafından teyit edilen test sonrası, İngiltere Baş Veteriner Hekimi Christine Middlemiss, köpeklerin korona virüse yakalanma oranının "çok nadir" olduğunu dile getirdi. Middlemiss, "Enfekte olan köpeğin tedavisi diğer semptomlarla birlikte devam ediyor ve iyileşiyor. Köpeklerin korona virüse yakalanma oranı oldukça nadir, sürekli olarak klinik bulgular gösterebiliyorlar ve birkaç gün içinde iyileşiyorlar. Korona virüsün köpeğe, sahiplerinden bulaştığına dair herhangi bir kesin kanıt yok" dedi. Middlemiss ayrıca, "Köpeğin durumunu yakından takip ediyoruz, durumunda değişiklik olursa hayvan sahiplerini bilgilendireceğiz" dedi.

İnsanlara, hayvanlara dokunmadan önce ve sonra ellerini iyice yıkamaları önerilirken, İngiltere'de korona virüse yakalanan köpek vakası Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonuna da iletildi.

İNGİLTERE'DE İLK

İngiltere'de ilk kez korona virüse yakalanan bir köpeğe rastlanırken, Belçikalı bilim insanları korona virüse yakalanan köpek sahiplerinin yüzde 43'ünün antikora sahip olduğunu açıkladı. Utrecht Üniversitesi'nden Doktor Els Broens, hayvanların muhtemel bir korona virüs rezervuarı taşıyabileceğini ve bunu insanlara yeniden aktarabileceklerini söyledi.

Kanada'da yapılan bir diğer araştırmaya göre, kedilerle aynı odada uyuyan insanların korona virüse yakalanma riskinin fazla olduğu belirtildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Epidemiyolog Katherine Russel, "Korona virüs çoğunlukla insandan insana geçiyor, fakat bazı durumlarda virüs insanlardan hayvanlara da geçebilir" ifadelerini kullandı.

KORONA VİRÜSE YAKALANAN HAYVANLAR

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayvanların korona virüse yakalandığı öğrenilirken, 8 Kasım'da Singapur'daki bir hayvanat bahçesinde bulunan 50 Afrika Aslanının korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. ABD'nin Lincoln Hayvanat Bahçesi'nde de bazı Kar Leoparlarının ve Sumatra Kaplanlarının korona virüs testleri pozitif çıkarken, Denver'deki Hayvanat Bahçesi'ndeki Yuri ve Nikita isimli iki kaplanın korona virüs testi pozitif sonuç verdi.

(İHA)

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