İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

16.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:32
İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

Aşı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.

Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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