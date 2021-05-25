İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin İslam karşıtı ve ayrımcı tutumları raporlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın burka ve peçe giyen Müslüman kadınları "banka soyguncuları" ve "posta kutularına" benzetmesinin, liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin Müslümanlara karşı duyarsız olduğu izlenimini arttırdığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın burka ve peçe giyen Müslüman kadınları "banka soyguncuları" ve "posta kutularına" benzetmesinin, liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin Müslümanlara karşı duyarsız olduğu izlenimini arttırdığı bildirildi.

İngiltere'de yürütülen bir soruşturmada İktidardaki Muhafazakar Partide ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutları ortaya konuldu.

Warwick Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Swaran Singh'in başkanlığında yürütülen soruşturmanın sonuçlarının yer aldığı raporda, 2015-2020 tarihlerinde Muhafazakar Partinin 727 ayrımcılık vakasına ilişkin 1418 şikayeti kayda aldığı, bunların 3'te 2'sinin de İslam karşıtlığıyla ilgili olduğu ve partinin şikayet veri tabanında yer alan olayların dörtte üçünü sosyal medya faaliyetlerinin içerdiği bilgisine yer verildi.

İslam karşıtlığı da dahil olmak üzere ayrımcılık yaptığı suçlamasıyla şikayet edilenlerin 231'ine yaptırım uygulandığı, bunların yüzde 50'sinin partiden uzaklaştırıldığı ve yüzde 29'unun da ihraç edildiği belirtilen raporda, 481 olay hakkında da delil yetersizliği nedeniyle işlem yapılmadığı aktarıldı.

Raporda, "İslam karşıtı düşünce parti içinde bir sorun olmaya devam ediyor. Bu, partiye zarar veriyor ve toplumun önemli bir bölümünü yabancılaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Rapor, Johnson'ın burka ve peçe giyen Müslüman kadınları "banka soyguncuları" ve "posta kutularına" benzetmesinin, liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin "Müslümanlara karşı duyarsız olduğu izlenimini" arttırdığını da ortaya koydu.

Johnson, 2018'de İngiliz The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Bana burkanın baskıcı olduğunu söylerseniz, o zaman size katılırım. Kadınların yüzlerini örtmesini beklemenin tuhaf ve zorbalık olduğunu söylerseniz, buna da kesinlikle katılıyorum. Daha ileri gidecek olursam insanların 'mektup kutuları gibi' etrafta dolaşmayı seçmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Raporda görüşlerine yer verilen Singh, ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerinin, bireyler ve topluluklar üzerinde uzun süreli ve zararlı bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Muhafazakar Partinin bu tür ayrımcılık iddialarını nasıl ele aldığını incelemekle görevlendirildiklerini aktaran Singh, Muhafazakar Partinin raporda sunulan önerileri kabul etmesini ve gerekli değişiklikleri şeffaf bir şekilde zamanında uygulamasını beklediklerini belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar