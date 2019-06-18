İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.

İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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