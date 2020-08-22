İngiltere'de ikinci koronavirüs karantinası gelebilir İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışına bağlı olarak ikinci bir karantina döneminin başlayabileceği ifade edildi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışına bağlı olarak ikinci bir karantina döneminin başlayabileceği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları Avrupa'da tekrar tırmanışa geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tekrar karantina olma ihtimali olmadığını açıklamasına rağmen, İngiliz medyasının bir hükümet kaynağından aldığı bilgiler tam tersini ifade etti. İngiliz medyasına konuşan hükümet kaynağı, İngiltere'nin sıkıntılı bir sonbahar-kış dönemi geçirebileceğini ve vaka sayılarının artması durumunda karantina ve sınırlamaların tekrar geri getirilebileceğini ifade etti.

FRANSA VE İSPANYA ÖRNEĞİ

İngiltere'de vaka artışının Fransa ve İspanya gibi olması durumunda kısıtlamaların gelebileceği aktarıldı. Son haftalarda Fransa ve İspanya'da salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle vaka sayılarında endişe verici artışlar gözlemleniyor. Dün açıklanan verilerde, İspanya'da bir günde 3 bin 650, Fransa'da ise 4 bin 586 vaka tespit edildiği rapor edilmişti.

Kaynak: DHA